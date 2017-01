Prata-Paraíso entra em cartaz na Usina do Gasômetro nesta quinta

News

Olha só que coincidência: além de OSSO: No Fucking Life on Mars, em cartaz no Teatro do Museu do Trabalho, outro trabalho inspirado na peça Pterodátilos, de Nicky Silver, vai estrear nesta semana em Porto Alegre. Performance livremente baseada no célebre texto do dramaturgo norte-americano, PRATA-PARAÍSO será apresentada quinta e sexta-feira, às 20h, e sábado e domingo, às 19h, no espaço Cérebro – Sala 504 da Usina do Gasômetro.

O espetáculo da Cia. Espaço em Branco tem direção de JOÃO DE RICARDO e gira em torno do personagem TOD – palavra que significa "morte" em alemão –, um jovem artista gay, portador do vírus HIV, que questiona a realidade luxuosa de sua família e a si mesmo em uma obra grotesca dedicada à transitoriedade de todas as coisas. E te liga, bico de luz: serão disponibilizados apenas 20 ingressos por apresentação, ok?