Red Hot Chili Peppers e Iggy Pop participam de "Song to song", próximo filme de Terrence Malick

Com muito rock

Não vai faltar rock no próximo filme de Terrence Malick. Segundo informações do site IndieWire, o cineasta americano, que dirigiu os aclamados Árvore da vida (2011) e Além da linha vermelha (1998), contará com a participação de nomes como Patti Smith, Lykke Li, Black Lips, Iggy Pop, Florence and the Machine e Red Hot Chili Peppers em seu novo longa.

Intitulado Song to song, o drama musical se passa em Austin, no Texas. Na trama, dois casais – os esforçados compositores Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling), além do influente Cook (Michael Fassbender) e a garçonete que ele manipula (Natalie Portman) – tentam obter sucesso em um cenário de sedução e traição.

Leia mais

Novo disco de Dom la Nena ganha nome provisório

Dudu Sperb e Toneco da Costa interpretam Chico Buarque

Beyoncé, Kendrick Lamar e Radiohead são as principais atrações do festival Coachella 2017



Song to song está previsto para estrear no dia 17 de março, nos Estados Unidos.









ms -->