Renato Borghetti e grupo vão ao 11º Cartagena Festival Internacional de Música, na Colômbia

O gaiteiro Renato Borghetti e seu grupo embarcaram para a Colômbia, onde vão participar do 11º Cartagena Festival Internacional de Música. O músico gaúcho toca nesta quarta com o acordeonista francês Vincent Peirani e com a Orquestra Jovem de Cartagena no belíssimo Puerto de Cartagena. Já na sexta-feira,o Renato Borghetti Quarteto recebe o clarinetista italiano Gabriele Mirabassi para um concerto na Iglesia Cristo Rey.



