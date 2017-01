"Salam, Síria": documentário retrata o cotidiano de famílias sírias refugiadas

News

Olha só que bacana: a Bazkaria (Rua Comendador Caminha, 324) vai reverter parte da renda obtida com o serviço de jantar da próxima terça-feira para a produção do documentário Salam, Síria – que busca financiamento por meio de crowdfunding no site da Kickante. Dirigido pela socióloga Juliana Torquato, que morou no Oriente Médio entre 2014 e 2015, o filme retrata o cotidiano de famílias sírias que escolheram três outros países para viver – Jordânia, Alemanha e Brasil –, mostrando o passado,o presente e a perspectiva de futuro de cada um de seus integrantes.

Leia mais:

Orquestra Petrobras Sinfônica toca "Ventura", da banda Los Hermanos

A moda e a Noz-Moscada



O historiador Leandro Karnal,o paratleta Clodoaldo Silva e o ex-senador Eduardo Suplicy são alguns dos colaboradores do doc – que terá 50% do valor das vendas revertida para as famílias entrevistadas. Os produtores estarão na pizzaria no dia 17 para conversar sobre o projeto.