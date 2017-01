Santander Cultural apresenta programação de artes visuais

Coluna

A agenda 2017 de artes visuais do Santander Cultural está promissora: além de exposições bacanas, a instituição promoverá um interessante seminário sobre curadoria.A programação começa no dia 14 de março,com a abertura da nova temporada do projeto RS Contemporâneo, neste ano com o mote Pensamentos Curatoriais. Com curadoria do artista visual André Venzon, a primeira mostra exibirá uma série de pinturas da gaúcha Karin Lambrecht.

Pintura do artista plástico Albano Afonso Foto: Albano Afonso / Divulgação

Três artistas de destaque na cena contemporânea brasileira vão ocupar o Grande Hall do centro cultural a partir de 23 de maio. Os trabalhos de Albano Afonso, Barrão e Luiz Zerbini serão mostrados em conjunto, mas com curadorias individuais, feitas respectivamente por Douglas Freitas, Felipe Scovino e Marcelo Campos. Já a coletiva Gioielli Di Gusto, em 20 de junho, reunirá na Galeria Oeste uma curiosa coleção de joias e bijuterias inspiradas em alimentos e prazeres da mesa, criadas por ateliês como o da grife italiana Moschino.



Queermuseu – Cartografia da diferença na arte brasileira é o nome da exposição que espalhará pelo Grande Hall do Santander, a partir de 8 de agosto, cerca de 120 obras de arte brasileira nas mais diversas modalidades artísticas, provenientes de coleções públicas e privadas, que façam referência à diversidade sexual. A curadoria é de Gaudêncio Fidelis.

Finalmente, o Seminário Curadoria em Artesvisuais – Um Panorama Histórico e Prospectivo discutirá o papel do curador em uma exposição artística. A escalação de palestrantes é de altíssimo nível: Cauê Alves, Monica Hoff, André Venzon, MariliaPanitz, Paulo Herkenhoff, Suely Rolnik, LiseteLagnado, Frederido Moraes, Ceres Storchi, Nico Rocha e José Augusto Ribeiro. A função vai rolar nos dias 3, 10 e 24 de agosto e 5 e 21 de setembro.