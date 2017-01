Segunda Maluca faz homenagem a Júpiter Maçã

News

Recuperado da ressaca de ontem? Pois então já te prepara para a da semana que vem: no dia 9, a SEGUNDA MALUCA faz um tributo ao grande JÚPITER MAÇÃ — cuja morte recém completou um ano — pelas duas décadas do álbum A sétima efervescência. A partir das 22h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), um baita time presta homenagem a Flavio Basso — a banda que se apresenta na noite é formada por músicos que, em algum momento, acompanharam Jupiter Apple. Quem toca é Ray-Z (guitarras e voz), Dustan Gallas (guitarras e voz), Julio Cascaes (contrabaixo e voz), Tatá Aeroplano (voz e efeitos), Clayton Martin (bateria) e Astronauta Pinguim (Moog, orgão, theremin) — e a festa fica completa com a discotecagem do DJ Jamaica. Os ingressos online estão à venda aqui.

