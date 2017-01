Sônia Braga e Isabelle Huppert conquistam a crítica da Abraccine

News

Dois filmes com protagonistas femininas porretas conquistaram os críticos brasileiros em 2016. A Associação Brasileira dos Críticos de Cinema (Abraccine) elegeu Aquarius e Elle os melhores filmes nacional e estrangeiro a estrearem nos cinemas brasileiros no ano passado. Os longas do pernambucano Kleber Mendonça Filho e do holandês Paul Verhoeven foram escolhidos, entre mais de 400 estreias, pelos quase cem integrantes da associação, que também premiou Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares, como o melhor curta da temporada.



Isabelle Huppert em "Elle" Foto: Sony Pictures / Divulgação