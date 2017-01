Sunset Session: Shopping Iguatemi promove shows nesta semana

Música

Ficar na rua até mais tarde e apreciar bons drinques com os amigos ao som de artistas locais. Essa é a proposta da Sunset Session, programação para o verão na Capital que o Shopping Center Iguatemi inaugura nesta semana.

Serão cinco quintas-feiras com happy hour embalado pelas bandas New Age Travellers, Rock de Calcinha, Free Souls, Stereosound e Gilez. A função rola a partir das 19h na varanda externa da área de expansão do shopping, no segundo piso, com shows previstos para as 20h. O acesso ao local é gratuito, com trucks de comida,cerveja e drinques a partir de R$ 10.



Leia mais:

Elias Barboza apresenta novo álbum

Gilberto Gil homenageia Yamandu Costa com canção



Confira o calendário de atrações:

- Quinta-feira: New Age Travellers

- 26/1: Rock de Calcinha

- 9/2: Free Souls

- 16/2: Stereosound

- 23/2: Gilez