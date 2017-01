The xx divulga segundo single de novo disco

Novidade

A banda indie britânica The xx divulgou na última segunda-feira a faixa Say something loving – segundo single do disco I see you, que será lançado no dia 13 de janeiro. Ouça:



A nova faixa sucede On hold, canção do novo álbum que o grupo lançou em novembro, acompanhada de um clipe com cenas que remetem a um filme ou seriado adolescente dos Estados Unidos – por exemplo, líderes de torcida e jogadores de futebol americano estão lá.

I see you será o terceiro da banda e dará sequência aos discos aos discos xx (2009) e Coexist (2012). No Brasil, The xx ganhou projeção com o grande público do país ao emplacar as músicas Intro e Angels na minissérie Amores roubados, da TV Globo, exibida em 2014.

Falando ainda na presença do grupo em terras tupiniquins, o trio composto por Romy Madley Croft (vocais e guitarra), Oliver Sim (vocais e baixo) e Jamie Smith (bases eletrônicas) se apresentará na edição brasileira do Lollapalooza em 25 março – no mesmo dia do Metallica e The Chainsmokers.