Tiger Blood lança mixtape de estreia em Brasília

Aposentem Edu K, que seu substituto já está dando os ares da graça: TIGER BLOOD, novo projeto do cantor, produtor e DJ Eduardo Dornelles, já tem seu primeiro lançamento previsto – e para breve. Derretendo a Chapa, mixtape de estreia do sangue de tigre, vai ser lançada neste sábado com um show na festa Tropical Tropical Rave Tour, lá em Brasília. A ideia da função toda é misturar referências globais e locais, cena eletrônica e acústica, clássica e moderna – alguma dúvida de que Edu dá conta do recado?

Ouve aí Derretendo a Chapa: