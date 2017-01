Um papo sobre o jazz

News

O jornalista Paulo Moreira, que desde 1999 produz e apresenta o ótimo programa Sessão jazz na FM Cultura, está à frente das audições comentadas deste mês no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Serão três encontros em que o apresentador falará sobre a vida e a obra de três gigantes do jazz: os músicos norte-americanos Miles Davis, John Coltrane e Duke Ellington. O mais bacana é que o papo jazzístico será regado pelos drinques da Capone Drinkeria. As sessões vão rolar nos dias 10, 17 e 24, das 19h30min às 21h30min. Mais informações e inscrições pelo site institutoling.org.br, ok?