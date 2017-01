Coluna

A temporada 2017 do Valen Bar (Rua Ten. Cel. Fabricio Pillar, 27) começa nesta quinta-feira, com uma festa comandada pelas gatas aí: as DJanes Analu e Karine Larré. Além das belas comandando as picapes, a balada no bar temático de erotismo terá distribuição gratuita dos picolés alcoólicos da marca Cream 18+.



Analu Foto: Esa Guedes / Divulgação