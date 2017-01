Valéria Houston no Rio de Janeiro

Música

Dica para quem estiver pelo Rio de Janeiro neste final de semana: a cantora trans gaúcha Valéria Houston vai capitanear neste domingo mais uma festa Galeria In no Galeria Café (Rua Teixeira de Melo, 31). Acompanhada por Raphael Erê no violão, a intérprete receberá como convidado o cantor Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra.

É a quarta edição da função – das outras vezes, Valéria dividiu o palco do pubem Ipanema com Silvero Pereira, Simone Mazzer, Cláudio Lins e Filipe Catto. A próxima convidada da balada será a ótima Laila Garin – cantora e atriz que despontou nacionalmente ao encarnar a Pimentinha em Elis, a musical.