Fiu Fiu

A modelo gaúcha Verônica Zardo é a estrela da campanha de alto verão 2017 da marca Carmen Steffens. A bela posou com as peças da nova linha da grife de moda feminina, inspiradas nos anos 1970 e no estilo tropical caribenho.



Leia mais:

Exposição no Margs reúne trabalhos de 21 fotógrafos

Inspirada em música dos Replicantes, peça terá estreia no Porto Verão Alegre