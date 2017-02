Antônio Villeroy interpreta a música da nova campanha do Pão dos Pobres

Música

Olha só que bacana: o músico ANTÔNIO VILLEROY é o intérprete o jingle da nova campanha do PÃO DOS POBRES, chamado TODO DIA UM NOVO FUTURO. A ideia é mostrar que a centenária instituição educacional beneficente porto-alegrense não acredita em rótulos, mas em criar oportunidades para crianças e jovens realizarem seus sonhos, livres de qualquer estereótipo.

A campanha bolada pela agência de publicidade Paim Comunicação ainda inclui um filme assinado pela produtora de vídeo Zeppelin e gravado nos estúdios da Loop Reclame, com participação de crianças e jovens músicos do Pão dos Pobres. Anúncios em jornais e mídia externa, com cliques do fotógrafo Fabian Gloeden, também fazem parte da ação.