Banda YANGOS marca o retorno do Quindim do Quintana

A volta do famoso Quindim do Quintana, da Casa de Cultura Mario Quintana, está marcado para o próximo dia 7, às 12h30min, na Travessa dos Cataventos. Quem se apresentará no retorno da programação será a banda instrumental YANGOS, de Caxias do Sul.

Com forte influência da música de raiz sul-americana em diálogo com uma vibração jazzística, os músicos César Casara, Cristiano Klein, Rafael Scopel e Tomás Savaris fazem do piano, percussão, acordeon e violão um encontro que transita pelo dançante e o virtuoso.

O grupo já tem três discos e um DVD lançados: Tangos y Milongas (2009), Às Pampas (2013), Pampa: Pátria de Todos (2013) — este último, que é CD e DVD, recebeu um troféu e três indicações no Prêmio Açorianos de Música. O quarto trabalho de estúdio, Chamamé, será lançado ainda no primeiro semestre deste ano.