Beatriz Balen Susin inaugura mostra no Margs no próximo sábado

Comemorando 50 anos de carreira, BEATRIZ BALEN SUSIN inaugura no próximo sábado, às 11h, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a exposição sobreHUMANO.

A exposição será dividida em três – inclusive em três salas –, a partir das linguagens da pintura, gravura e desenho. Na Galeria João Fahrion, ficará a série A Memória das Águas, reunindo 13 pinturas produzidas em tinta a óleo, que tratam da natureza humana e suas ligações com a água. Já na Galeria Angelo Guido, ficará a série Miserere — Visões do Inferno de Dante, produzida entre 2006 e 2009, com 29 gravuras em metal. Por fim, na Sala Pedro Weingarther, ficarão os trabalhos que marcam os momentos significativos da trajetória de Beatriz Balen entre 1990 e 2010.

Com curadoria de Silvana Boone, a mostra fica aberta para visitação até o dia 9 de abril.