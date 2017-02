Cida Moreira se apresenta no Café Fon Fon no mês que vem

Música

Dentro da proposta de trazer grandes nomes da cena musical brasileira a Porto Alegre, o Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22) recebe CIDA MOREIRA nos próximos dias 3 e 4, às 21h20min. A cantora, pianista e atriz paulistana vai apresentar seu mais recente trabalho, o espetáculo SOLEDADE SOLO, inspirado pelo clima de seu mais recente disco, o ótimo Soledade (2015).



O repertório reúne nomes consagrados da MPB e da música internacional, ao lado de uma nova geração de compositores. Cida interpreta Milton Nascimento (A Última Sessão de Música), Caetano Veloso (Cajuína e Recanto Escuro), Belchior (Hora do Almoço), Arthur Nogueira e Dand M (Preciso Cantar), Chico Buarque (Querido Diário), João de Aquino e Paulo César Pinheiro (Viagem), Leonard Cohen (Chelsea Hotel), Tom Waits (Anywhere I Lay My Head) e Roger Fernay e Kurt Weill (Youkali Tango), entre outros.



O couvert artístico custa R$ 35 e as reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 99880-7689, ok?