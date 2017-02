Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre estreia "Humano Vazio"

News

A COMPANHIA MUNICIPAL DE DANÇA DE PORTO ALEGRE vai estrear no início do mês que vem um novo espetáculo. A temporada de estreia de HUMANO VAZIO rola entre os dias 10 e 12 de março, no Teatro Renascença, sempre às 20h.

A coreografia é de Mariano Neto, que já venceu quatro vezes o Prêmio Açorianos de melhor bailarino. A ideia do trabalho é discutir o esvaziamento das relações e a eterna busca por sensações novas.

Leia também

Ballet Vera Bublitz ganha prêmio em competição na Alemanha

David Bowie recebe prêmio póstumo de disco do ano no Brit Awards

Atividades paralelas à Bienal do Mercosul começam em março



Completa o programa a obra Scanner, dirigida pelo coreógrafo Airton Tomazzoni. Será a primeira vez que o grupo vai se apresentar depois que foi sancionada a lei que formalizou tanto a companhia municipal quanto a Companhia Jovem de Dança e o Programa Escola Preparatória de Dança (EPD) – que atende cerca de 500 estudantes da rede municipal.

A MOOV.art, produtora com foco na produção de conteúdos artísticos, gravou um vídeo bem bacana mostrando os bastidores e os ensaios da coreografia.