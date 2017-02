David Bowie recebe prêmio póstumo de disco do ano no Brit Awards

News

Foi tri merecido: o grande DAVID BOWIE (1947 – 2016) ganhou nesta quarta-feira o BRIT AWARDS de melhor disco do ano pelo ótimo Blackstar (2016). O ídolo foi escolhido também melhor cantor solo pelo prêmio máximo da indústria fonográfica britânica.

Chamando Bowie de "rei que está no céu" e apontando para o alto, o cantor e guitarrista NOEL GALLAGHER foi quem entregou o prêmio a DUNCAN JONES, filho do astro falecido em janeiro de 2016 de câncer de pulmão, aos 69 anos, logo depois de lançar Blackstar. O ator MICHAEL C. HALL, protagonista da série de TV Dexter e do musical Lazarus, inspirado no último trabalho do artista inglês, levou o prêmio de melhor cantor solo britânico masculino.



– Adoraria que Bowie pudesse estar aqui. Mesmo se pudesse estar aqui, não teria estado aqui – brincou Hall.



Há três anos, Bowie enviou a supermodelo KATE MOSS para receber o mesmo prêmio em seu lugar, com uma mensagem pedindo aos escoceses que permanecessem no Reino Unido, meses antes de um referendo de independência.



A festa na Arena O2, em Londres, homenageou também o cantor pop GEORGE MICHAEL (1963 – 2016), morto no Natal passado. ANDREW RIDGELEY, com quem o artista formou nos anos 1980 o famoso grupo Wham, leu um texto antes de CHRIS MARTIN, vocalista do Coldplay, interpretar a balada A Different Corner, de Michael, acompanhado por piano e orquestra de cordas.



O prêmio de melhor cantor solo masculino estrangeiro ficou como canadense DRAKE – que superou seu compatriota LEONARD COHEN, indicado em caráter póstumo –, enquanto a melhor cantora solo feminina estrangeira foi BEYONCÉ.



Entre as apresentações da noite, que incluíram nomes como ED SHEERAN e BRUNO MARS, a performance de KATY PERRY destacou-se: ao cantar Chained to the Rhythm, a norte-americana levou para o palco dois esqueletos gigantes com roupas semelhantes às usadas comumente por DONALD TRUMP, presidente dos Estados Unidos, e THERESA MAY, premiê britânica (no topo). Foi o primeiro encontro entre os dois líderes.