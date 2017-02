Diego Luna: "Estou aqui para investigar como derrubar muros"

News

– Estou aqui para investigar como derrubar muros. E quero trazer essa informação ao meu país.

DIEGO LUNA, ator e diretor mexicano, 37 anos, falando à imprensa na quinta-feira, na abertura do Festival de Berlim, referindo-se à construção de uma muralha na fronteira entre os Estados Unidos e o México, defendida pelo presidente Donald Trump. O astro do filme Rogue One: Uma História Star Wars faz parte do júri internacional que premiará os melhores filmes da competição.



Leia também

Brasileiro "Como Nossos Pais" tem première no Festival de Berlim

Livro de ficção escrito por Bob Dylan será reeditado no Brasil

Lais Ribeiro é a única brasileira na edição 2017 da Sports Illustrated