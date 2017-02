Ingressos para noites de metal no Pepsi on Stage, com Slayer e Rob Zombie, começam a ser vendidos nesta quinta-feira

Pesos pesados

A venda dos ingressos para as duas noites de metal no Pepsi on Stage – com Slayer, Red Fang, Rob Zombie e Ghost – começam nesta quinta-feira, a partir das 10h, exclusivamente pelo site livepass.com.br. Os shows serão realizados nos dias 10 e 11 de maio. Na primeira data, sobem ao palco Rob Zombie e Ghost, enquanto Red Fang e Slayer se apresentam na segunda noite. Os ingressos estão no primeiro lote e custam de R$ 140 a R$ 360.

Confira os preços:

Pista

Promocional (valor reduzido, com a doação de 1kg de alimento não perecível, disponível para qualquer pessoa): R$ 140

Inteira: R$ 240

Pista Premium

Promocional: R$ 200

Inteira: R$ 360

Mezanino:

Promocional: R$ 180

Inteira: R$ 320



Os alimentos deverão ser entregues no Pepsi on Stage, no momento da entrada ao evento.