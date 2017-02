Kula Jazz faz show em Porto Alegre nesta quinta

Música

Anota aí na agenda porque a coisa é séria: depois de arrasar no 3º POA Jazz Festival, o KULA JAZZ (foto abaixo) vai se apresentar nesta quinta-feira,a partir das 21h, no StudioClio (Rua José do Patrocínio, 698). No repertório, músicas autorais do primeiro – e excelente – disco do grupo, lançado no final de 2015, e releituras de obras dos mestres Charlie Parker, John Coltrane e Miles Davis.



O jazz vibrante e de ressonâncias espirituais do quinteto formado por Franco Salvadoretti (flauta), Ronaldo Pereira (sax), Rodrigo Arnold (baixo acústico), Max Sudbrack (piano) e Martin Estevez (bateria) será acompanhado pela projeção de imagens da arqueologia da Pérsia antiga, selecionadas pelo professor Francisco Marshall para ilustrar o climão do show. O bacana é que haverá serviço de bar do Café do Studio durante a apresentação.