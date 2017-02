Lady Gaga canta no Super Bowl e anuncia show no Brasil

Música

Um dos momentos mais aguardados pelo público nos Estados Unidos e tri disputado pelos artistas por conta de sua visibilidade mundial, o show do intervalo no Super Bowl – a final do campeonato de futebol americano – foi comandado neste ano por LADY GAGA. Estima-se que a apresentação da cantora tenha sido vista por mais de 143 milhões de pessoas no domingo à noite.

Em 13 minutos, a diva pop apresentou seus maiores hits em sua primeira participação solo no halftime – ela havia cantado o hino norte-americano na edição de 2016. Ela começou a performance na cobertura do NRG Stadium, em Houston, cantando This Land Is Your Land e cercada por drones que brilhavam com as cores da bandeirados Estados Unidos. Em seguida, a intérprete pulou e surgiu voando sobre o público, que nem uma super-heroína, como dá para ver na foto aí. Já dentro do estádio, após a introdução de The Edge of Glory, Gaga mandou em sequência Poker Face, Born this Way e um trecho de Telephone.

Depois, com o público, cantou Just Dance, antes de sentar ao piano para apresentar Million Reasons, música de Joanne (2016), seu mais recente disco. Para finalizar, trocou de roupa e atacou com o sucesso Bad Romance.



Leia mais

Planeta Atlântida 2017: Emicida foi o responsável pelo melhor dos shows

Filme de cineasta gaúcha tem sessões em cidades da Alemanha

Caxias Soul Duetos reúne, no mesmo palco, artistas de vertentes distintas



No dia seguinte, a Mother Monster anunciou que fará um show no Brasil neste ano, no dia 15 de setembro, no Rock in Rio, fechando a primeira noite do festival. Por enquanto,essa é a única apresentação da Joanne World Tour confirmada na América do Sul. Lady Gaga vai viajar pelo mundo coma turnê, começando a série de concertos na América do Norte no dia 1º de agosto, em Vancouver, no Canadá, e na Europa no dia 22 de setembro em Barcelona, na Espanha. Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis a partir do dia 6 de abril pelo site ingresso.com.



Assista à apresentação aqui.