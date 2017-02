Marcelo Gross lança o single "Purpurina"

Música

O músico MARCELO GROSS está lançando hoje o single de PURPURINA, música que fará parte do novo trabalho solo do guitarrista da banda CACHORRO GRANDE. O próximo disco do roqueiro vai se chamar CHUMBO & PLUMA, será um álbum duplo e deve ser lançado nos próximos meses pelo selo DaFne Music.

Leia também

Brasileiro "Como Nossos Pais" tem première no Festival de Berlim

Livro de ficção escrito por Bob Dylan será reeditado no Brasil

Lais Ribeiro é a única brasileira na edição 2017 da Sports Illustrated



Bem diferente do trabalho anterior do cara, que tinha uma sonoridade mais crua,Purpurina tem uma levada mais dançante, com ecos de black music dos anos 1970.

– É uma canção estradeira, dançante e viajante que mistura muitos elementos do que gosto de ouvir, um pouco de Soul II Soul, James Brown, Led Zeppelin, John Lennon, Abba e Rita Lee, tudo misturado – contou o gaúcho para a Contracapa.

A faixa tem produção e arranjos de Lucas Mayer, participação nos backing vocais da Carol Navarro (integrante do grupo Supercombo), teclados de Pedro Pelotas (também da Cachorro Grande) e bateria de Clayton Martin (Cidadão Instigado) – além do próprio Gross nos vocais, baixo e guitarras.