Midnight Oil traz turnê a Porto Alegre em abril

Música

Banda australiana que fez um baita sucesso internacional nos anos 1980, a MIDNIGHT OIL divulgou em seu site oficial os locais e as datas de sua The Great Circle 2017 World Tour – e Porto Alegre está no roteiro. O grupo fará na capital gaúcha o primeiro de seus cinco shows marcados no Brasil, no dia 21 de abril, no Pepsi On Stage.

O quinteto comandado pelo vocalista e ativista político Peter Garrett vem com sua formação original. Além da nova turnê, a banda de hits como Beds Are Burning, Blue Sky Mine e Truganini anunciou também que relançará toda a sua obra em três box sets especiais, que incluirão mais de 14 horas de material inédito e raro _ a coleção, chamadaThe Overflow Tank, virá apropriadamente dentro de uma lata em formato de tanque de óleo.

Os ingressos para o show começam a ser vendidos amanhã no site livepass.com.br, ok?