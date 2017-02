Ney Matogrosso volta a Porto Alegre com o show "Atento aos Sinais"

Música

O maior cantor do Brasil vai voltar a Porto Alegre com um dos melhores shows de sua carreira. Não é mentira: no dia 1º de abril, a partir das 21h, NEY MATOGROSSO (foto acima) sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna para mais uma performance do premiado espetáculo ATENTO AOS SINAIS. O intérprete apresenta-se com a baita banda de feras formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), André Valle (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).



O projeto estreou em fevereiro de 2013 e virou disco de estúdio no mesmo ano. Em seguida, ganhou edição ao vivo em CD e DVD. A turnê – que já passou por Portugal, Argentina, Uruguai e pelas principais capitais do país – está perto de contabilizar 200 apresentações, em mais de quatro anos de estrada. O repertório mistura músicas de compositores consagrados como Caetano Veloso (Two Naira Fifty Kobo) e Paulinho da Viola (Roendo as Unhas) com novos nomes tipo Criolo (Freguês da Meia-Noite), a banda Zabomba (Pronomes), Dani Black (Oração), o alagoano Vitor Pirralho (Tupi Fusão), Dan Nakagawa (Todo Mundo o Tempo Todo) e os cariocasdo grupo Tono (Não Consigo e Samba do Blackberry).



– Muitos me procuram, vão aos shows e me entregam letras, discos gravados. Outros conheço pela internet. Sempre achoque numa dessas posso encontrar coisas interessantes,como tenho encontrado – justifica Ney.