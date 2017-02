Nobel de Literatura Wole Soyinka vem a Porto Alegre

News

Primeiro africano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, o nigeriano Wole Soyinka virá à capital gaúcha neste ano graças a uma parceria da 11ª Bienal do Mercosul com a Feira do Livro de Porto Alegre. O escritor, poeta e dramaturgo vai proferir uma conferência no dia 4 de novembro sobre os reflexos em sua produção literária do chamado "Triângulo do Atlântico" – tema da próxima edição da mostra de arte contemporânea,que pretende lançar um olhar sobre a importância cultural da diáspora negra na África, nas Américas e na Europa.



– Tenho a convicção de que o estímulo a um maior diálogo entre a temática de nossa bienal e as demais atividades culturais e artísticas trará enormes ganhos. Lembro que, historicamente, a arte contemporânea tem em sua origem esse ímpeto de transpor os limites das artes visuais e dos ambientes puramente museológicos, buscando um maior diálogo comas demais manifestações artísticas e culturais, como a arquitetura, a música e a literatura – defende Gilberto Schwartsmann, presidente da Fundação Bienal do Mercosul.