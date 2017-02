Nova peça da Cia. Rústica traz instrumentos musicais para o palco

News

Olhando a foto aí em cima, até parece uma banda de rock, né? Mas não é bem isso: o novo espetáculo da Cia. Rústica terá bateria, guitarra e muita música ao vivo em cena – além de momentos em que a ausência de som promete dizer muito. FALA DO SILÊNCIO encena um triângulo amoroso formado pelos atores PRISCILLA COLOMBI, LISANDRO BELLOTTO e LEONARDO MACHADO.

Leia também

No Planeta Atlântida, o rock ficou a cargo do Capital Inicial

Carne Doce se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre em março

Box com todos os álbuns de George Harrison será lançado no fim do mês



Na trama da peça, a paixão tem como pano de fundo os movimentos políticos e sociais do país e do mundo entre 2007 e 2016. A dramaturgia, desenvolvida durante os ensaios a partir memórias e fatos históricos, também tem como fonte de inspiração a obra Traições, do inglês Harold Pinter (1930 – 2008), escritor e dramaturgo vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2005.

A montagem dirigida por Patrícia Fagundes tem estreia prevista em Porto Alegre no fim de março.