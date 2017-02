Novo filme de João Moreira Salles terá pré-estreia no festival É Tudo Verdade

Cinema

O novo filme de João Moreira Salles é o primeiro título a ter sua pré-estreia brasileira confirmada pelo É Tudo Verdade 2017 – 22º Festival Internacional de Documentários. No Intenso Agora chegará aos cinemas do país após participar da mostra Panorama Documento do 67º Festival de Berlim.



Leia também

Supervão lança o clipe de "Vitória Pós-Humana"

Antônio Villeroy interpreta a música da nova campanha do Pão dos Pobres

Nobel de Literatura Wole Soyinka vem a Porto Alegre



– Boa parte do atual vigor do documentário brasileiro pode ser atribuída ao festival É Tudo Verdade. É ele que há mais de 20 anos vem expondo o realizador brasileiro ao melhor da produção mundial no gênero. Isso tem uma força tremenda, pois educa o nosso olho. Tome o meu caso. Em certa medida, meu novo filme é uma tentativa de refletir sobre a natureza das imagens não-ficcionais. Muito do que está ali nasceu do contato com diretores e documentários que conheci por causa do É Tudo Verdade – justificou Moreira Salles, cujo título anterior, o excelente Santiago (2006), abriu o festival há uma década.