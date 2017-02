O Rappa volta ao Rio Grande do Sul para show acústico

Música

Depois de fazer uma das melhores apresentações da última edição do Planeta Atlântida, a banda O RAPPA (acima) vai voltar ao Estado em breve. No dia 6 de maio, os cariocas mostrarão em Porto Alegre, no palco do Pepsi On Stage, o repertório do CD e DVD ACÚSTICO OFICINA FRANCISCO BRENNAND.

Gravado no ano passado no incrível e enorme ateliê do artista plástico pernambucano Francisco Brennand nos arredores de Recife, o show reúne alguns dos maiores sucesso do grupo em versões semidesplugadas, como Pescador de Ilusões e Rodo Cotidiano, além de quatro novas canções: Vários Holofotes, Na Horda, Intervalo Entre Carros e Sentimento.

O bacana é que o cenário do espetáculo que vem à Capital também é inspirado no belo espaço criado por Brennand e suas gigantescas esculturas em cerâmica. Os ingressos já estão à venda nas lojas Mil Sonse Youcom e pelo site blueticket.com.br, ok?