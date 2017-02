Projeto de jovens instrumentistas apresenta a trilha sonora de "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain"

Música

Olha só que bacana este projeto: o grupo de jovens instrumentistas aí do lado criou um espetáculo intimista em que executa na íntegra a trilha sonora do filme francês O FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POULAIN (2001). Daniela Garcia (trompete), Clarissa Ferreira (violino), Natália Damiani (piano), Gabriel Romano (acordeom) e Edymilson Drebes (percussão) vão apresentar O FABULOSO CONCERTO nos próximos dias 4 e 5, no MEME – Santo de Casa Estação Cultural (Rua Lopo Gonçalves, 176).



Leia também

Ballet Vera Bublitz ganha prêmio em competição na Alemanha

David Bowie recebe prêmio póstumo de disco do ano no Brit Awards

Atividades paralelas à Bienal do Mercosul começam em março



A excelente música dessa cultuada comédia romântica dirigida por Jean-Pierre Jeunet é assinada pelo compositor francês Yann Tiersen. A ideia é evocar no palco o clima parisiense nostálgico do longa que impulsionou a carreira da graciosa atriz Audrey Tautou – inclusive com a projeção de cenas do filme no cenário.



O Fabuloso Concerto - La valse d'Amélie from O Fabuloso Concerto on Vimeo.