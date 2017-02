Próximo filme de Lars Von Trier será inspirado em parte em Donald Trump

Cinema

O cineasta dinamarquês Lars von Trier anunciou que seu próximo filme será inspirado em parte no presidente norte-americano Donald Trump. O longa será estrelado por Matt Dillon no papel de um serial killer procurado por 12 anos.

– The House that Jack Built celebra a ideia de que a vida é má e desalmada, o que é tristemente provado pela recente ascensão do Homo trumpus, o rei rato – disse o polêmico diretor.

O filme, que terá no elenco ainda a atriz norte-americana Riley Keough e o ator suíço Bruno Ganz, será rodado na Suécia e em Copenhague, na Dinamarca. A estreia está prevista para 2018.