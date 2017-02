Rock in Rio 2017: programação deve ter, além de Aerosmith e Maroon 5, shows de Lady Gaga e Guns N' Roses

Música

E parece que o Rock in Rio vai estar bem bom mesmo: além dos já confirmados Aerosmith, Bon Jovi, Maroon 5, Red Hot Chilli Peppers e Billy Idol, vão rolar por lá também os shows de ALICE COOPER, GUNS N' ROSES, LADY GAGA, RHCP e SHAWN MENDES. As informações são do jornalista José Norberto Flesch, do jornal Destak, que publicou no Twitter a lista de atrações.

O evento vai ser de 15 a 24 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, e os ingressos começam a ser vendidos no dia 6 de abril. A classificação etária é de 16 anos – quem é mais jovem precisa estar acompanhado dos pais ou responsáveis legais.