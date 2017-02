Rodrigo Panassolo, Demetrius Lulo e Daniel Conti lançam disco de marchinhas inéditas

Música

E por falar em Carnaval, os jovens compositores RODRIGO PANASSOLO, DEMETRIUS LULO e DANIEL CONTI estão lançando nesta semana um discocom nada menos do que 30 marchinhas inéditas. Além de músicas do trio, o projeto SEGUE O BLOCO inclui parcerias com outros novos músicos, como Gisele de Santi, Edson Penha e Valéria Pisauro.



Acompanhadas pelos bateristas e percussionistas Kabé Pinheiro e Ygor Saunier, as canções são executadas pelos próprios autores – que se alternam entre vocais, guitarras, violão, baixo e até trombones e trompetes improvisados com a boca. O bacana da função é que as temáticas e os ritmos tradicionais carnavalescos são revisitados com uma ótica mais contemporânea – levando com irreverência para a folia os assuntos cotidianos e a fugacidade das relações amorosa sem meio a redes sociais, virais da internet e celulares perdidos ou que não funcionam.



Editado pela gravadora Azul Music, o álbum está disponível nas plataformas digitais.