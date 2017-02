Vaporwave

Depois do clipe de Lua em Gêmeos, os caras da SUPERVÃO lançaram o vídeo de Vitória Pós-Humana – faixa do álbum LUA DEGRADÊ, lançado em 2016. Produzido de forma independente e tudo home made, o material foi dirigido e editado pelos integrantes Mario Arruda, Leonardo Serafini e Ricardo Giacomoni. Além da estética vaporwave, o trabalho também tem outras influências bem legais da cultura pop – uma delas é ao clipe de Double Bubble Trouble, da M.I.A. e The Partysquad.

Assiste aí: