Tribo Brasil leva repertório carnavalesco ao Matita Perê

Opção bacana para quem não vai viajar no feriado e quer curtir Carnaval em Porto Alegre: a Tribo Brasil vai levar ao boteco Matita Perê (João Alfredo, 626) uma programação especial de folia com marchas, frevos e muito axé. Serão duas noites para pular, sexta e sábado, sempre a partir das 21h.



O grupo preparou um repertório com clássicos eternizados dos velhos carnavais, do tipo Tem Nego Bebo Aí, Turma do Funil, Taí, Chiquita Bacana e Marcha da Cueca. Ah, quem for fantasiado ganha desconto no ingresso e participa de promoções especiais, ok?