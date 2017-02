Violonistas gaúchas são convidadas para festival musical no México

Música

As violonistas, cantoras e compositoras ANDREA PERRONE e CHRIS AMORETTI (foto acima) começaram 2017 cheias de atividades: enquanto produzem o disco CODA, com temas autorais de Amoretti, as musicistas preparam um novo repertório para outra vez participar do prestigiado Zihuatanejo International Guitar Festival – evento realizado anualmente nas cidades de Zihuatanejo e Ixtapa, na costa oeste do México.



Em 2016, as porto-alegrenses foram as únicas artistas selecionadas da América do Sul para o festival mexicano. Neste ano, a função vai rolar entre os dias 4 e 11 de março, com a participação de músicos do México, Canadá, Hungria, Estados Unidos e Argentina. Andrea foi recentemente indicada ao prêmio Profissionais da Música na categoria Autora/Compositora, ao lado de nomes como Badi Assad e Larissa Baq.