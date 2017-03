"A Cabana": Octavia Spencer vem ao Brasil para lançar o filme

News

A distribuidora Paris Filmes anunciou que OCTAVIA SPENCER virá ao Brasil no começo do mês que vem para divulgar o filme A CABANA. Vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Histórias Cruzadas (2011) e indicada novamente na mesma categoria neste ano por Estrelas Além do Tempo (2016), a norte-americana chegará ao país na semana anterior à estreia do longa, agendada para 6 de abril, e participará da pré-estreia nacional no Rio de Janeiro.



Na produção baseada no best-seller homônimo do escritor canadense William P. Young, Octavia encarna a personagem "Papai", mulher com atributos divinos que contribuirão para as mudanças experimentadas pelo protagonista Mack Phillips (Sam Worthington) – sujeito que enfrentou um drama pessoal com a morte de sua filha de seis anos. O elenco inclui ainda nomes como Tim McGraw, Radha Mitchell, Graham Greene e a brasileira Alice Braga – no papel de ninguém menos do que a Sabedoria.