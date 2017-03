Ajuris organiza atividades relacionadas ao Dia Internacional da Mulher

News

Com o lema "Lugar de mulher é onde ela quiser", a Associação dos Juízes do RS (Ajuris) vai promover durante este mês uma série de atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher. A programação terá início justamente no próximo dia 8, a partir das 18h30min, na Escola da Ajuris (Rua Celeste Gobbato, 229), com a apresentação do grupo percussivo de raiz africana ALABÊ ÔNI.



Leia também

Mostra no Margs celebra os 100 anos da Fonte de Duchamp

Próxima edição do Festival Brasileiro de Música na Rua será na Serra



No concerto de caráter didático, as mulheres do conjunto vão exaltar a participação feminina nos cantos, danças e tambores populares das culturas afro gaúcha, brasileira e uruguaia. A apresentação contará com as presenças da percussionista e dançarina folclórica Lorena Sanchez, da percussionista Ana Dias e das dançantes Náthaly Weber e Rita Rosa – que estarão acompanhadas pelos alabês Richard Serraria, Mimmo Ferreira, Pingo Borel e Tuti Rodrigues. A organização sugere como ingresso a doação de produtos de higiene pessoal – absorventes, sabonetes, creme dental, papel higiênico – em prol de presas do Sistema Penitenciário Feminino, ok?