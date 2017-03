Alemão Ronaldo faz show no aniversário do Gravador PUB

News

Rola essa noite, no Gravador PUB (Conde de Porto Alegre, 22), a festa do primeiro aniversário do local. O agito principal ficará por conta de Alemão Ronaldo & Banda, que sobem ao palco às 21h — o show de abertura será do trio Chaise Broters, às 20h. A casa abre as portas às 18h, e os ingressos custam R$ 30 (antecipados) e R$ 40 (na hora), à venda no PUB.

Neste ano de funcionamento, o Gravador recebeu mais de 100 shows, duas gravações de DVD, além de lançamentos de EPs, discos, DVDs, livros, apresentações de Stand Up Comedy, mostra de curtas, ações sociais e uma quantidade de ensaios abertos.