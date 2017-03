Artista plástica Zoravia Bettiol lança catálogo no Margs neste sábado

News

A artista plástica, designer e educadora Zoraiva Bettiol lança no sábado, das 10h às 13h, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/nº), o catálogo Zoravia Bettiol - O Lírico e o Onírico. Elaborado por Paula Ramos e Paulo Gomes, a publicação de 144 páginas reúne textos e fotos relacionados à mostra homônima, realizada no final do ano passado, celebrando os momentos mais marcantes dos 80 anos de vida e 60 de carreira da artista. No evento de lançamento, haverá sessão de autógrafos e venda do catálogo. A entrada é gratuita.

No sábado seguinte, dia 25, Zoravia vai receber em seu ateliê (Dr. Possidônio da Cunha, 272) um grupo de crianças convidadas para um projeto criado pelo Centro de Reprodução Humana Insemine, que está completando 10 anos em 2017.