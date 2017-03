"Atômica": baseado em "The Coldest City", filme mistura espionagem, sensualidade e violência

News

O trailer de ATÔMICA promete: o filme baseado na graphic novel The Coldest City traz a longilínea CHARLIZE THERON protagonizando uma história de espionagem cheia de sensualidade e violência. Com direção de David Leitch, do ainda em produção Deadpool 2, o longa estreia em agosto no Brasil.

Na trama, a atriz sul-africana vive uma agente disfarçada do serviço secreto britânico MI6 enviada a Berlim durante a Guerra Fria depois da morte de um colega a fim de recuperar uma lista de espiões duplos. Durante a missão, a loura fatal Lorraine Broughton une-se ao chefe da estação local, David Percival (James McAvoy), e se envolve em um jogo fatal. O elenco inclui ainda John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.