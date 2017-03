Atriz Octavia Spencer vem ao Brasil para divulgar o filme "A Cabana" 

News

Vencedora do Oscar como melhor atriz coadjuvante por seu papel em Histórias Cruzadas (2011) e recentemente indicada na mesma categoria por sua atuação em Estrelas Além do Tempo, Octavia Spencer vem ao Brasil neste mês para divulgar o seu próximo trabalho, o filme A Cabana. A atriz visitará o Rio de Janeiro no próximo dia 27 para um evento de divulgação e uma sessão de pré-estreia do longa, que deve chegar aos cinemas no dia 6 de abril.

Baseado no best-seller homônimo, A Cabana conta a história um pai que afunda em uma profunda depressão após a morte da filha de seis anos. Sem ver motivos para viver, o homem recebe uma misteriosa carta dizendo que vá para a cabana onde a garota foi encontrada. Chegando ao local, acaba conhecendo uma mulher — interpretada por Octavia — e passando por ensinamentos que o ajudam a superar o trauma.

Além de Octavia Spencer, o filme é estrelado por Sam Worthington (de Avatar) e tem no elenco a brasileira Alice Braga, que dará vida à personagem responsável pelas mudanças experimentadas pelo protagonista ao longo de sua jornada.

Lançado no Brasil em 2008, A Cabana vendeu cerca de três milhões e meio de cópias — no mundo, a obra superou os 18 milhões de exemplares comercializados.