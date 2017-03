Banda alemã Helloween faz show no Pepsi On Stage

Música

Magia? Feitiçaria? Nada, pura sincronia: a banda alemã de heavy metal HELLOWEEN fará show em Porto Alegre no dia 31 de outubro, também conhecido como Halloween.O grupo vai mostrar no Pepsi On Stage o show da turnê Pumpkins United World Tour – que tem cerca de três horas de duração.

A gira reúne no palco, depois de duas décadas, o vocalista Michael Kiske e o guitarrista Kai Hansen. A formação que vem à capital gaúcha conta ainda com Michael Weikath, Markus Grosskopf, Andi Deris, Sascha Gerstner e Daniel Löble.



– Com certeza o setlist vaiter músicas que não tocamos há muito tempo, ou até mesmo algumas que nunca tocamos – garante o baixista Grosskopf.