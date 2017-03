Banda caxiense Yangos abre programação de shows da Casa de Cultura Mario Quintana

Boa música na CCMQ

A CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA divulgou recentemente os músicos selecionados pela sua chamada pública e que irão se apresentar a partir deste mês no Quindim do Quintana e no Jardim Lutzenberger e dentro do projeto Acalanto, da Discoteca Natho Henn.

Confira aí:

Quindim do Quintana: Sandro Souza, YANGOS, Mindgarden e Baby Budas.

Música no Jardim: Ana Lonardi, Gil Jazz Trio e Pássaro Vadio.

Acalanto: Andrea Perrone, Paola Kirst, Fernanda Krüger e Paulo Dorfman.

A primeira apresentação da programação permanente de música vai rolar no próximo dia 7, às 12h30min, na Travessa dos Cataventos, com a ótima banda instrumental caxiense YANGOS. Os instrumentistas CÉSAR CASARA, CRISTIANO KLEIN, RAFAEL SCOPEL e TOMÁS SAVARIS misturam música regional e de raiz sulamericana com pegada jazzística.

O quarteto já gravou três CDse um DVD. O quarto disco vais e chamar Chamamé e será lançado ainda neste primeiro semestre.