Bar Ocidente recebe primeira edição da festa Bizarra nesta sexta-feira

Um dos lugares mais tradicionais da noite porto-alegrense, o bar Ocidente (Osvaldo Aranha, esquina com João Telles) recebe hoje a primeira edição da festa Bizarra. Produzida por João Rosa e Thales Speroni, a noite tem um visual inspirado na paleta de cores dos trabalhos do pintor Jean-Michel Basquiat. A decoração contou ainda com a colaboração do artista plástico Kelvin Koubik, do Estúdio Híbrido.

Na pista, a referência será a diva Lady Gaga. O som da noite vai dar um giro pela cultura pop classic e atual, além de passar pelo electro music, electropop e uma pitada de trap. Também está previsto um mashup bem curioso: uma mistura da música Cilada, pagode de sucesso dos anos 1990, do grupo Molejo, com o hit mais recente de Gaga, Perfect Ilusion. O resultado será o que a produção do evento está chamando de Não Era Amor de Verão, Era Perfect Ilusion.

O line-up terá como atração principal Madblush, que lançou recentemente o single Kiss. Além de Madblush, vai rolar discotecagem do estreante Amalgama7, Ac Polo, Ber Fachel e João Rosa, produtor do evento.