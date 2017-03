Bernand-Henri Léry: "Infelizmente, os Estados democráticos avançam, mas na direção errada"

News

O filósofo e escritor francês Bernand-Henri Léry, 68 anos, falou sobre os Estados democráticos na sociedade atual em entrevista concedida ao jornalista gaúcho Fernando Eichenberg e publicada no jornal O Globo:

"Infelizmente, os Estados democráticos avançam, mas na direção errada. Avançam na direção do populismo, para o niilismo, para o que os vienenses de pré-1914 chamavam de 'apocalipse alegre'. Há um romance de Hermann Broch que se chama Os Sonâmbulos: as pessoas avançavam como sonâmbulas para a guerra de 1914. Estamos hoje em situação análoga. Muitas vezes se faz a comparação com os anos 1930. Mas a verdadeira comparação seja, talvez, com os anos anteriores a 1914. Porque o sonambulismo, este clima de hipnose coletiva, esta maneira como as grandes democracias rumam para sua destruição, estas ameaças sobre a segurança coletiva criadas por Vladimir Putin e Donald Trump, isso tudo é muito novo. E não há como não nos fazer lembrar do clima às vésperas de 1914."

