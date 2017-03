Brechó dos Desapegos reúne moda, arte e culinária na AREA 51

News

A próxima edição do Brechó de Desapegos volta ao AREA 51 (Lucas de Oliveira, 894), neste sábado. Das 11h às 18h, o evento vai reunir música, moda, culinária e beleza.

Ao todo, a edição terá 30 expositores, entre desapegos e brechós de marcas autorais sustentáveis. As convidadas especiais da tarde serão Luiza Gil e Thaís Hagemann, da Agência Epohke. A dupla promete desapegar de muitas peças.

Leia também

Gabriela Stragliotto abre sua primeira mostra individual

"Fragmentado": sessão do filme no CineClube ZH ocorre neste sábado no GNC Moinhos



Como de costume, o clima de descontração será a tônica do evento. O som fica por conta de Fluxo Music Branding, enquanto os food trucks Fritten Freud e Galo Véio Comida de Rua serão responsáveis por deixar os visitantes bem alimentados. Quem quiser molhar o bico, vai poder aproveitar as cervejas artesanais do local.

Outras atrações confirmadas no Brechó são a tatuadora Giovana Birck, que organizará um flash tattoo com desenhos de até R$ 50, e a cabeleireira Mariane Dussarrat, que vai dar um trato no cabelo do pessoal. Vão rolar ainda oficinas – inclusive para as crianças – organizadas pela plancta e a Oficina Horta, cada uma custando 10 pilas.