Cantor francês Marvin Jouno se apresenta em Porto Alegre

Marvin Jouno se apresenta na quarta-feira, a partir das 20h, no Teatro do Sesc

Marvin Jouno se apresenta na quarta-feira, a partir das 20h, no Teatro do Sesc Foto: Silvia Grav / Divulgação

Em turnê por várias unidades da Aliança Francesa no Brasil, o cantor e compositor MARVIN JOUNO chega a Porto Alegre nesta quarta-feira, a partir das 20h, no Teatro do Sesc (Av. Alberto Bins, 665). A apresentação do jovem músico integra a programação da SEMANA DA FRANCOFONIA – evento anual que promove uma série de atividades culturais e acadêmicas celebrando a língua francesa e a cultura francófona.

O francês vai apresentar na capital gaúcha um concert-projection, que consiste na projeção de um filme de 48 minutos traduzindo em imagens o pop elegante das 11 canções de seu primeiro disco, chamado INTÉRIEUR NUIT (2016), seguido por um concerto intimista de voz e piano. A compositora e pianista de jazz Agnès Imbault acompanha Jouno em todo o projeto.

¿Intérieur Nuit - Le film (Teaser) ¿ from Un Plan Simple on Vimeo.